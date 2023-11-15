Eskişehir'de Vatandaşlar Otobüs Gecikmelerine İsyan Etti

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Otogar-Düzey Sokak arasında çalışan 48 nolu belediye otobüsünü 2 saat bekleyen vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesinde Alaeddin caddesindeki 6 nolu otobüs durağında bekleyen vatandaşalar, ilk durağı Otogar, son durağı Düzey Sokak olan 48 numaralı belediye otobüsünün 2 saat geç gelmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, belirlenen hareket listesine göre sabah 06.20 ile 15.40 saatleri arasında 40 dakikada bin, 16.30 ile 23.45 saatleri arasında ise 1 saatte bir sefer yapılması gerekirken, akşam saatlerinde bu plana sürekli uyulmadığını iddia ettiler. Havaların serinlemesi ile bu zorluğun önümüzdeki dönemle daha da artacağını anlatan vatandaşlar, uzun süre ayakta otobüs beklediler. Daha sonra araca adeta tıkış tıkış binen vatandaşlar, buna benzer sıkıntıyı sık sık yaşadıklarını anlattı.

"Saat 5'ten beri 48 numaralı otobüsü bekliyoruz"

Mesire isimli kadın, geç gelen otobüse sitemde bulunarak "Saat 5'ten beri bekliyoruz. Madem belediyede çalışıyor işini yapsın, yapmayacaksa başkası yapsın. Aldığı para helal mi haram mı bilemiyorum. Yazık değil mi? Bu millete. Haksızlık değil mi? Saat 5'ten beri 48 numaralı otobüsü bekliyoruz, 2 saat oldu bekliyorum. Diğer arabalar 5-6 defa servis yaptı. 48 numaralı otobüs 1 kere gelmedi" dedi.

"Her zaman böyle geç geliyor"

Ali Karagöz isimli vatandaş da, "2 saatti burada otobüs bekliyorum. 48 numaralı otobüsü bekliyorum her zaman böyle geç geliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR