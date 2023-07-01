Eskişehir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün sollama yaparken başka motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın (18) cenazesi, toprağa verildi. Baba Mustafa Uçarlı, kızının resim yapmayı çok sevdiğini belirtip, "Cennetin resmini çizmeye gitti" dedi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Sollamak yapmak isteyen Gökhan Demirkapı'nın kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşı Ruşen Can'ın kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı. Demirkapı'nın arkasındaki Ezgi Nehir Uçarlı, savrularak başını kaldırıma çarptı. Başında kaskı da olan Uçarlı, hayatını kaybetti. Yaralanan Demirkapı ile Can sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen Gökhan Demirkapı'nın ise 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Demirkapı, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Uçarlı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.