Erzurum-Pasinler Yolu üzerinde bulunan Paşa Pınarı, yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte yine vatandaşların akınına uğradı. Ramazan Ayında bazen saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar bunu bir gelenek ve sohbet konusu olarak değerlendiriyor. Erzurumlular ya da buradan su içmeyi alışkanlık haline getirenler çeşmeden vazgeçemiyorlar.

Erzurumlular Paşa Pınarı'ndan su almak için kuyruğa giriyor

ERZURUM Erzurum- Pasinler Yolu üzerinde bulunan Paşa Pınarı, yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte yine vatandaşların akınına uğradı.

Erzurum şehir merkezindeki bir çok tarihi çeşme ve suları muhafaza edilmeye devam ediliyor. Suyu ve havası ile anılan Erzurum'da, vatandaşları Ramazan Ayında akın akın geldikleri Paşa Pınarı bu günlerde yine ilgi odağı oldu. Ramazan Ayında bazen saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar bunu bir gelenek ve sohbet konusu olarak değerlendiriyor. Hazır suların fiyatından mıdır yoksa bu çeşmenin suyunun tadından mıdır bilinmez. Ama Pasinler Yolu üzerindeki Paşa Pınarı Çeşmesi'nden su içmek ya da kaplarıyla gelip su almak isteyen vatandaşlar hem epey bir yol kat etmek hem de kuyrukta beklemek zorunda. Erzurumlular ya da buradan su içmeyi alışkanlık haline getirenler çeşmeden vazgeçemiyorlar. Araçları ile birlikte onlarca su bidonu ile Paşa Pınarı'na gelen kimi vatandaşlar özellikle ailelerindeki yaşlıların buradaki sudan başka su ve çay tüketmediklerini ifade ediyorlar.

Özellikle trafik açısından yoğun olan Erzurum-Pasinler yolu üzerinden geçenlerin mutlaka bu sudan içtikleri söyleyen Emrullah Önalan, "Bir çok insan için buradaki suyu içmek alışkanlık hatta vazgeçilmez olmuş. Paşa Pınarı suyunun en büyük özelliği doğal ve berrak olmasıdır. Dağdan eriyen kar suları ve yer altı kaynağı olan doğal bir su. Geçmiş yıllarda Ramazan Ayında gösterilen ilgi özellikle hazır su fiyatlarının yüksek olması ve Erzurum suyunun barajdan sağlanması nedeniyle artık 12 ayda görmek lazım. Yetkililerin de vatandaşlar tarafından bu kadar rağbet edilen bir su kaynağını sağlık açısından sık sık kontrol etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.