Epilepsi Hastası Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde babasının kullandığı motosikletten düşen epilepsi hastası genç, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.