Engelliler Eğirdir Gölü'nde Kamp Yaptı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde engelliler, göl kenarında kamp yaparak eğlendi ve vakit geçirdi. Isparta Üreten Engelliler Derneği, Isparta Nefes Otizm Derneği ve Zirve Engelliler Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler plajda konakladı ve keyifli bir gün geçirdi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında kamp yapan engelliler eğlenerek, vakit geçirdi.

Isparta Üreten Engelliler Derneği, Isparta Nefes Otizm Derneği ve Zirve Engelliler Spor Kulübü, Isparta Görme Engelliler Derneği başkan ve üyeleri Eğirdir Gölü Altınkum halk plajında kamp yaptı. Plajda 1 gün konaklayan engelliler eğlenerek, vakit geçirdi.

Isparta Üreten Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Erşah Günaydın, Derneğimizi 2018 yılında kurduk, derneğimizin amacı engellilerimizi istihdama kazandırmak. Bu programda bize destek veren Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök'e çok teşekkür ediyoruz. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Isparta Nefes Otizm Derneği ve Zirve Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatime Sarıyıldız, Bizim otizmli aileler ve çocuklarımızla ilgili faaliyetlerimiz oluyor, çeşitli kurslar, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün burada engellilerimizin kendi başlarına yapamadıkları bir faaliyeti yapmak istedik, bu yüzden kamp yapmaya geldik diye konuştu.

Yaklaşık 100 engelliyi misafir eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de Bugün Isparta'mızın misafirhanesi Eğirdir'imizde gençlerimizle kıymetli evlatlarımızla beraber olmamıza vesile olan dernek başkanlarımıza her birine ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz, ailelerine buraya gelip destek verdikleri için teşekkür ediyoruz dedi. (DHA)