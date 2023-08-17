Eminönü'ndeki İETT Otobüsü Kurtarma Çalışmalarında Halat Koptu

Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada suyun altındaki İETT Otobüsüne bağlanan halat vinç yardımıyla çekildiği esnada koptu. Halatın koptuğu o anlar ise kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı. Vinçler yardımıyla yukarı çekildiği esnada halatın koptuğu o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL