Elazığ'da trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafodan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Yeniköy ve Bahçecik köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafodan sıçrayan kıvılcımlar, otluk alanı tutuşturdu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolun karşısında bulunan işletmeler de alevlerin iş yerlerine ulaşmaması için önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ