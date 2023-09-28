Elazığ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyü mevkiinde meydana geldi. Mirzali Yalçın yönetimindeki 23 KB 147 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yavuz Kamil yönetimindeki 06 FK 0757 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki H.Y., C.Y., P.Y., A.R.D., H.U., Y.K. ve S.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.