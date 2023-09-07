Düzce'de Üst Geçitten Düşen 9 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üst geçitten aşağı düşen 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi D100 karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 9 yaşındaki F.K., çarptığı cam korkuluğun kırılmasıyla aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yoldan araç geçmemişi faciayı önledi. - DÜZCE