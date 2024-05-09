Dünyanın en şişman maymunu Godzilla, sahibinin kollarında hayatını kaybetti

Çikolata ve abur cubur yiyerek obez hale gelen maymun Godzilla, sahibinin kollarında hayatını kaybetti. Godzilla'nın kalıntıları, ölümünün ardından sahibine teslim edildi.

Dev makak, ölümünden önce ağırlıkla ilgili birçok hastalıkla mücadele etti ve 6 Mayıs'ta Tayland'daki Crystal Pet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaban hayatı yetkilileri, ailesinin ona sürekli abur cubur vererek ve Bangkok'taki pazar tezgahında turistik bir atraksiyon haline getirerek "sevgiyle öldürdüğünü" belirtti. Üç yıl önce sağlık sorunları nedeniyle pazardan alınan ve bir 'şişman kampına' yerleştirilen ünlü primat, sıkı bir diyete rağmen kurtarılamadı.

Hastanede son günlerini geçirirken sahibiyle yeniden bir araya gelen Godzilla, sadece altı yaşındaydı; türünün esaret altında 37 yıla kadar yaşayabildiği düşünüldüğünde oldukça kısa bir ömür sürdü.

Hastanenin müdürü Dr. Supasek Sarachitti, Godzilla'nın tiroid hastalığı, diyabet ve stres hormonu kortizolün aşırı üretimi olan Cushing sendromu gibi hastalıklara sahip olduğunu ve bunların ömrünü kısalttığını açıkladı. Dr. Supasek, "Godzilla'yı cennete gönderelim," dedi ve ekledi: "Yıllar önce söylemiştim, hastalıkların nedeniyle uzun yaşayamayabilirsin. Son günlerinde sahibin seninle ilgilendi ve sen sahibinin kollarında huzurla öldün."

Ailesinin, iyileşme sürecinde Godzilla'yı görmeleri yasaklanmıştı ancak ısrarları sonucunda ziyaret hakları verildi. Ancak durumu hiçbir zaman iyileşmedi.

Şişkin vücudu yakılarak külleri,bakıcısı Manop Emsan'a teslim edildi.

Godzilla, Bangkok'taki bir pazardan kurtarıldığında, normal makakların standart ağırlığının neredeyse iki katı olan 19 kg (41.9 lbs) ağırlığındaydı. O dönemde zincirlenmiş ve şişkin halde bulunmuş, yanından geçenlerin farkında olmadan ona yüksek şekerli yiyecekler vermesi ona zarar vermişti. Chachoengsao'daki bir yaban hayatı merkezinde 'şişman kampına' gönderilmiş ve katı bir diyetle beslenmişti.

Manop ve ailesi sonunda Godzilla'yı ziyaret etmelerine ve onunla havuzda etkileşimde bulunmalarına izin verildi. Manop, başka bir sahibi tarafından terk edilmeden önce, bebekken bir araba tarafından öldürülen ebeveynlerinden sonra onu aldıklarını söyledi.