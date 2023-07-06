Diyarbakır'da Sıcaklık 44 Dereceye Ulaştı

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kentte dışarı çıkanların çoğu gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar süs havuzlarına girdi.< Diyarbakır'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıklarken, termometrelerde gösterge 44'e çıktı. Kentte yaşayanlar, sıcaklığın etkisinden korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar da süs havuzlarına girerek serinledi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'na çoğu ebeveynleriyle gelen çocuklar süs havuzuna girerken, aileleri de ağaçların altında onları izledi. Uzmanlar da özellikle güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.