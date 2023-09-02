Diyarbakır'da Ambulans ve Belediye Otobüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da hasta nakli yapan ambulans ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda ambulans savruldu ve 2 sağlık ekibi ile otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

- Diyaliz hastasının naklini yapan ambulans otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan çevre yolunda hasta nakli yapan ambulans ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 2'si sağlık ekibi 1'i otobüs şoförü olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan Sultan Sasa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, diyaliz hastasının nakli yapılan ambulans ile belediyeye ait otobüs çarpıştı. Çarpışma etkisiyle ambulans kenara savruldu. Kazada, 2 sağlık ekibi ve otobüs şoförü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.