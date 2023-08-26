Depremzedeler Sahil Güvenlik ile Su Altını Keşfetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle su altını keşfetti. Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı tarafından düzenlenen dalış etkinliğine Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nden 13 öğrenci katıldı. Eğitimlerin ardından öğrenciler, Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaparak su altını keşfetme fırsatı buldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle su altını keşfetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrenciler için dalış etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 13 öğrenci yer aldı.

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin verdiği eğitimin ardından katılımcılar, Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaptı.

Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, su altını keşfetme imkanı buldu.???????