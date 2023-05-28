Denizli'de bir seçmen, papağanı ve atıyla oy kullanmaya geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoranı da bulunan turizmci Mehmet Kıvılcım, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, papağanı ve atıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Kıvılcım, daha sonra atına binerek okuldan ayrıldı.