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Çift çiçek açan nilüfer çiçeğinin çeşitli görüntüleri

Yaşam Haberleri

Qixi Festivali'nde, başka bir deyişle Çin Sevgililer Günü'nde, Çin'in Dali kentinde tek gövde üzerinde çift çiçek açmış nilüfer çiçeği görüntülendi. Nilüfer, antik Çin edebiyatında sevgi ve mutluluğun simgesi olarak kabul ediliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dali'den bildiriyor. (XHTV)

1. Çift çiçek açan nilüfer çiçeğinin çeşitli görüntüleri

Qixi Festivali'nde, başka bir deyişle Çin Sevgililer Günü'nde, Çin'in Dali kentinde tek gövde üzerinde çift çiçek açmış nilüfer çiçeği görüntülendi.

Nilüfer, antik Çin edebiyatında sevgi ve mutluluğun simgesi olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dali'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

Çin Halk Cumhuriyeti Sevgililer Günü Yaşam Haberler

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