Çift çiçek açan nilüfer çiçeğinin çeşitli görüntüleri

Qixi Festivali'nde, başka bir deyişle Çin Sevgililer Günü'nde, Çin'in Dali kentinde tek gövde üzerinde çift çiçek açmış nilüfer çiçeği görüntülendi. Nilüfer, antik Çin edebiyatında sevgi ve mutluluğun simgesi olarak kabul ediliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dali'den bildiriyor. (XHTV)