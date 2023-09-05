Bingöl'de çıkan ot yangını söndürüldü
Bingöl-Genç Karayolu İçmeler Mahallesi mevkisinde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bingöl'de çıkan ot yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Bingöl-Genç Karayolu İçmeler Mahallesi mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otların yandığını gören çevre sakinleri, durumu İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 su tankeri ile yaklaşık 25 personel sevk edildi. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam