Bingöl'de çıkan ot yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan ot yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Bingöl-Genç Karayolu İçmeler Mahallesi mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otların yandığını gören çevre sakinleri, durumu İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 su tankeri ile yaklaşık 25 personel sevk edildi. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL