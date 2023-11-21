Batman'da yaşanan sel felaketinin ardından kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden sıcak yemek ve kuru gıda yardımı ulaştırılırken, selden etkilenen vatandaşlar için 34 milyon TL talep edildi.

Batman'da selzedelerin yaraları sarılıyor

Kentte sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Batman Valisi Ekrem Canalp:

"Selzedelerin ihtiyaçları için 34 milyon TL talep edildi"

BATMAN - Batman'da selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor. Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden sıcak yemek ve kuru gıda yardımı ulaştırılırken, selden etkilenen vatandaşlar için 34 milyon talep edildi.

Yaşanan sel felaketin ardından kentte öncelikle yol çalışmaları başlatıldı. Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi, ekipleri yollardaki çamurları temizledi. Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden sıcak yemek ve kuru gıda yardımı ulaştırıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, dün akşam yaptığı basın açıklamada ise selden etkilenen vatandaşlar için AFAD'tan 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan ise 19 milyon lira talepte bulunduklarını açıklamıştı.

Selden etkilenen 129 vatandaşın pansiyona yerleştirildiği belirten açıklamada, "Buralarda barınma hizmetini kendilerine sağlıyoruz. AFAD'a 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza da 19 milyon TL vatandaşlarımızın maddi yardım ihtiyaçlarını yemek, yiyecek, giyecek gibi barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuştur. Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz tarafından da psikososyal hizmet destekleri verilmektedir. Aynı şekilde hem il merkezimizde hem de 5 ilçemizde var olan aşevlerimizden şu anda sıcak yemeklerimiz afetzede vatandaşlarımıza götürülmektedir. Bugün sabah itibaren de bütün afetzede vatandaşlarımıza kahvaltı hizmetini vermeye başladık" ifadeleri kullanıldı.