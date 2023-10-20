Batman'da keklik avına çıkan adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde keklik avına çıkan bir adam, dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 7 çocuk babası olan Mehmet Resul Belge'nin cansız bedeni, yakınları tarafından bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde keklik avına çıkan şahıs, dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sason'un Topluca köyünde keklik avlamak için tek başına gece saatlerinde dağa çıkan 7 çocuk babası Mehmet Resul Belge (53) sabah eve dönmeyince, yakınları kendisini aramaya çıktı. Ava gittiği alanda arama yapan Belge'nin yakınları, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Belge'nin cansız bedenine ulaştı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Belge'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. - BATMAN