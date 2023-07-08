Batman Çayı'nda çocuk boğuldu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Şerbetli köyünde 13 yaşındaki bir çocuk, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girdi ve boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı arama sonucunda çocuğun cansız bedeni bulundu.