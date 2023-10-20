Balıkesir'de Kudüs Camii İnşa Edildi

Balıkesir'de inşa edilen Kudüs Camii, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü's Sahra'nın atmosferini Anadolu'ya taşıdı. Cami, Kubbetü's Sahra'nın bir benzeri olarak yapıldı ve turizm noktası olarak da ziyaret ediliyor.

Balıkesir'de inşa edilen Kudüs Camii, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü's Sahra'nın atmosferini Anadolu'ya taşıdı. Mescid-i Aksa'da bulunan Kubbetü's Sahra'nın bahçesindeki kuyudan minbere kadar kutsal toprakların manevi havası Kudüs Camii'nde yaşanıyor.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın manevi ortamı Balıkesir Kudüs Camii'nde hayat buldu. Kubbetü's Sahra'nın yaklaşık yarısı kadar olan cami ile ilgili bilgi veren Balıkesir Kudüs Camisi Derneği Yöneticisi İlhan Deniz, "Camimiz 2018 yılında buradaki abilerimizin fikirleri ile oluştu. O yıllarda da İsrail'in saldırıları vardı. O saldırıları unutmamak ve unutturmamak için bu cami yapıldı. Kubbetü's Sahra'nın bir benzeri olsun istedik. Oradaki cami 900 metrekarelik bir alanda yapılmış. Bizimki 400 metrekarelik bir alana yapıldı. Kubbetü's Sahra'nın 22/9 küçültülmüş şekli ile yaptık. Camimizin yüksekliği 15.6 metre, kubbe çapı 10 metre. 750 kişi aynı anda namaz kılabiliyor" dedi.

Deniz, caminin yapılış amacını ise şöyle anlattı: "Bu cami bir ilim-irfan yuvası olsun. Vakti zamanında bir marangoz bir taht yapıyor. Bu tahtı Kudüs'ün fatihine yaptım diyor. Kudüs, Hristiyanların elinde cevabını alınca da 'Ben tahtını yaptım, siz de Kudüs'ü fethedecek komutanı yetiştirin' diyor. Dilerim ki, bu camiden bir Selahattin Eyyubi de biz çıkaracağız."

"Kudüs Camii 1 liraya yapıldı diyorum"

Dernek Yöneticisi İlhan Deniz, caminin maliyeti hususundaki soruya ise şöyle cevap verdi: "Başka bir camide cuma namazı çıkışı Kudüs Camii için yardım toplarken, bir delikanlı geldi. Ceplerine baktı, montunun cebine baktı, çantasını indirdi ona baktı ve 1 TL buldu. Onu cami inşaatına bağışladı. Bana fiyat soranlara ben bu hikayeyi anlatıyorum ve 1 TL'ye yaptırdık diyorum."

Öte yandan, Kudüs Camii bir turizm noktası olma özelliği taşıyor. Bursa'dan Balıkesir'e gelen Murat-Nevra Bilem ailesi ve çocukları Yusuf, ellerinde Filistin bayrakları ile camiyi ziyaret etti. Kudüs'ü de ziyaret ettiğini söyleyen Nevra Bilem, aynı atmosferi Balıkesir'de de yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa

Balıkesir Diyanet-Sen Başkan Yardımcısı Nezih Yaşar ise Kubbetü's Sahra'yı anlattı. Başkan Yaşar, "Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa olarak tabir ettiği yer, burada bölüm bölüm yerler var. Hz. Ömer Camisi var, Kubbetü's Sahra var, şadırvanlar var. Peygamber Efendimiz, Hacerul Muallak taşı üzerinden Miraç'a çıktığından dolayı burası bizim için önemlidir, değerlidir. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkmadan önce 124 bin peygambere orada namaz kıldırıyor, az ileride de refref durağı vardır. Oradan da Allah'ın katına, Miraç'a yükseliyor. Bunların kıymetini bilmek için, büyüklerimiz o caminin benzerini buraya oturtmuşlardır. Mescid-i Aksa'da Gavanime kapısı vardır, oradaki minarenin adı Gavanime minaresidir. Sekizgendir. Bu minare de ona benzetilmiştir. Mescid-i Aksa'nın da en büyük minaresidir. Osmanlı ecdadımız, Mescid-i Aksa'ya büyük hizmetler yapmıştır. Çinilerin üzerine Yasin-i Şerif yazdıran 2. Abdülhamit Han'dır. Rahmetle anıyoruz. İçerideki Kasımpaşa Şadırvanı. Mescid-i Aksa'nın bahçesine yapılmıştır. Buranın inşaatında da bu detay düşünülmüş ve yapılmıştır" dedi.

İlhan Deniz ise şadırvanın önce simgesel olarak yapıldığını ifade ederken, "Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ervah kuyuları vardır. Onları anımsatmak için bir kuyu yapalım istedik. Görseli olacaktı sadece. Şadırvanın kazısını yaparken tam burada bir delik bulduk, inceledik ve tatlı su olduğunu gördük. Allah bize nasip etti, kuyu da gerçek oldu. Çeşme yaptık, vatandaşımıza da hizmet veriyor" diye konuştu.

Caminin çinileri için Afyonkarahisar'a defalarca gittiklerini söyleyen Nezih Yaşar, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden çinilerin hibe edildiğini söyledi. Caminin içinde yer alan hatların ise Bingöllü hat ustaları tarafından 45 günde yapıldığını açıkladı. - BALIKESİR