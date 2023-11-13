Aydın'da Su Baskını İhbarına İtfaiye Engeli

Aydın'ın Efeler ilçesinde su baskını ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, sokak aralarına usulsüz park edilen araçların engeline takıldı. Sokağa girmekte zorlanan itfaiye aracı, uzun uğraşların ardından olay yerine varırken, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1916 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla varmaya çalışan itfaiye ekipleri, sokak girişinde usulsüz park edilen araçların engeline takıldı. Uzun süren uğraşların ardından itfaiye aracı sokağa giriş yapabilirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki göstererek, duyarlılık çağrısında bulundu.

İtfaiye ekipleri belirtilen adrese ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, bodrum katına basan su itfaiye ekiplerince çekilerek boşaltıldı.

"Ya daha büyük bir olay olsaydı"

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığına dikkat çekerek "Bugün yaşanan olay sıkıntılarımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Dar olan sokaklar, usulsüz ve özellikle köşe başlarına park edilen araçlar sebebiyle daha da daralıyor. Bugün itfaiye sokağımıza girmekte zor anlar yaşadı. Hadi bu büyük bir olay değil di ama ya yangın veya başka büyük bir olay olsaydı. O zaman olayın boyutu değişebilirdi. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını, vatandaşların ise acil durumlara karşı duyarlı olmalarını talep ediyoruz" dedi. - AYDIN