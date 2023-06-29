ARAS EDAŞ'tan yavru leylek operasyonu

IĞDIR Iğdır'da "3 gündür anneleri yuvaya gelmediği için leylek yavrular aç kaldı" diyen vatandaşları ve gönüllülerin sosyal medyadaki sesine, bölgedeki enerji dağıtımı yapan ARAS EDAŞ ekipleri kayıtsız kalmadı.

Iğdır'da bir elektrik direği üzerine yuva kuran ve iki yavrusu olan leylek 3 gün yuvaya gelmeyince çevredeki vatandaşlar başta olmak üzere sosyal medyadaki gönüllülerin yaptığı çağrı ses getirdi. Bu çağrıya kısa sürede cevap veren ARAS EDAŞ ekipleri, leylek yavrularının olduğu direğe bir operasyon yaparak, 2 hayvanı kurtardı. ARAS EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Yaban Hayvanlarımızı koruyor ve doğayı seviyoruz. Iğdır ilimize bağlı bir köyde elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasında aç kalan leylek yavrularının durumunu gören bir hayvan severimizin ihbarı üzerine, ekiplerimiz hemen harekete geçti. Gerekli müdahale ile yavru leylek kurtarılmış ve ekiplerimiz tarafından Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezine nakledilmiştir. Bize ulaşan hayvan severimize ve ekiplerimize özverileri ve yardımları için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki her canlının yaşama hakkı kutsaldır." denildi.