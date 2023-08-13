Gökyüzü tutkunları meteor yağmurunu izleyebilmek için 2 bin rakımlı alana akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar aralıklarla gökyüzünden geçen meteorları izledi.

Antalya'da 'Perseid meteor yağmuru' heyecanı

Gökyüzü tutkunları meteor yağmurunu izleyebilmek için 2 bin rakımlı alana akın etti

Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar aralıklarla gökyüzünden geçen meteorları izledi

ANTALYA - Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmurunu' izleyebilmek için Antalya'nın 2 bin rakımlı Saklıkent bölgesine akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent'te düzenleniyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun olacağı günlerden 12-13 Ağustos'ta ise Antalya'nın 2 bin rakımlı Saklıkent bölgesindeki Gökyüzü Gözlem Etkinliğine akın etti. Yoğunluktan dolayı yollarda araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerden tur otobüsleriyle gökyüzü tutkunları bölgeye geldi. Havanın soğuk oluşundan dolayı bazı vatandaşlar ateş yakarken, bazıları da çadır kurarak gökyüzündeki meteor geçişlerini izledi. Perseid meteor yağmuru Antalya'da yoğun olmasa da aralıklara farklı noktalardan geçişler görüldü.

Şehir merkezinden ailesiyle birlikte şenliğe gelen Turgay Kuçak, "Yaklaşık 2 saat öncesinden geldik. Zaman ilerledikçe burası kalabalıklaşmaya başladı. İnsanlar eğlenmeye gelmiş. Hava da soğuk, açıkçası Antalyalı olarak soğuğu özlemişiz. Gökyüzü çok kalabalık. İlk defa böyle bir şeye şahit olacağım" diye konuştu.

Kuçak'ın oğlu Rüzgar da çok heyecanlı olduğunu belirterek "İlk defa böyle bir şey göreceğim.