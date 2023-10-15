Ankara'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Ankara-Çubuk yolu üzeri Sarıcalar Mahallesi yakınındaki geri dönüşüm fabrikasında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve plastikten oluşan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşması ile büyüyen yangında, itfaiyeye haber verildi. Bölgeye itfaiye görevlilerinin yanı sıra; polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)