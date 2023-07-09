Alanya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Baç'ın kullandığı otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Baç'ın (37) kullandığı 07 BCM 328 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Baç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baç'ın cenazesi, Alanya Belediye morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam