Aksaray'da Süt Tankeri ile Pancar Yüklü Tırın Çarpışması Sonucu Yaralılar Var

Aksaray'da süt tankeri ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu 33. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Ahmet Sami C. (33) idaresindeki 42 DJU 06 plakalı süt tankeri, karayolunda bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan İsmail B. (43) yönetimindeki 68 AEA 736 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın pancar yüklü römorku devrilirken süt tankeri de yola devrildi. Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yolun trafiğe kapanması nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY