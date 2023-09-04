Aksaray'da Heyelan Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Kireçlik mevkiinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbarlar üzerine kriz masası oluşturan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde 1 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir Bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Aksaray Kireçlik mevkiinde heyelan meydana geldi. Kireçlik mevkiinde seyir halindeki araçlar sele kapılırken, suların etkisiyle araçlar dereye sürüklendi. Zarar gören araçlarda birçok vatandaş yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinden yolcu ve sürücüler mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar araçlar içerisinde mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, vatandaşlar da sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ekipler çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sel afetinden sonra kriz masası oluşturan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, düzenlediği basın toplantısında son durum hakkında bilgi verdi. Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

"İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde 1 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir. Aksaray Belediyemiz, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, DSİ, Karayolları, Emniyetimiz ve Jandarmamız ile devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Arama kurtarma inceleme çalışmaları devam etmektedir. Selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun"