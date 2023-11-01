Adıyaman'da traktör yangını
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çiftçilik yapan Resul Aba'nın tarlasını sürdüğü traktörü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından traktör kullanılamaz hale geldi.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Resul Aba'nın tarlasırı sürdüğü traktörü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından traktör kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Satılıuşağı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Resul Aba tarlasını sürdüğü 57 AAJ 101 plakalı traktörünün motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından traktör demir yığınına döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam