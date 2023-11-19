Adıyaman'da deprem sonrası yıkım çalışmaları hızlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da son aylarda çalışmaların hızlanmasıyla ağır hasarlı binaların metrekare bazında yaklaşık yüzde 85'i yıkıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 8 bini kent merkezinde olmak üzere il genelinde 20 bin 200 civarı bina ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılarda ekiplerce çalışma gerçekleştirilirken çevresi güvenlik ekiplerince şeritlerle kapatılan binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardaki molozlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kentte belirlenen alanlara gönderiliyor.

Şehrin hemen her noktasında devam eden yıkım çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.

"'Artık işin artık sonuna geldik' diyebiliriz"

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, kentteki ağır hasarlı yapıların yıkımında sona yaklaşıldığını söyledi.

Yıkımların hızlı şekilde sürdüğünü anlatan Vali Varol, şöyle konuştu:

"İlimizde bir taraftan yapım faaliyetleri, kalıcı konutların inşaatları eksik olan kamu tesislerimizin inşaatları, okullarımız, sağlık tesislerimizin yapımı devam ediyor, diğer taraftan da kalan ağır hasarlı binalarımızın yıkım süreci devam ediyor. Biz bu süreçte bina sayısı olarak yüzde 75'e geldik. Hacim olarak yani metrekare bazında değerlendirirsek de yaklaşık yüzde 85 yani aslında 'Artık işin artık sonuna geldik.' diyebiliriz.

Davalık binaları çıkardığımızda aslında çok da fazla yıkılacak binamız kalmadı. Davalıklarla ilgili de bilirkişilerin inceleme süreci devam ediyor. Adli süreçleri tamamlandıktan sonra bunlarla ilgili de yıkım sürecini devam ettireceğiz."