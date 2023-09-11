ABD'li Dağcının Mağaradan Tahliyesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanının katıldığı çalışmalarda, dağcı mağaranın 400 metre derinliğindeki kamp alanına getirildi. Sağlık durumu iyi olan dağcı, doktor gözetiminde dinlendiriliyor ve tahliyeye devam edilecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik AFAD tarafından koordine edilen çalışmalara Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.

Doktorların tahliye kararı vermesi üzerine 9 Eylül'de başlanan çalışmalar kapsamında Dickey, mağaranın 400 metre derinliğinde kurulan kamp alanına getirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dickey'in, doktor gözetiminde dinlendiği ve koşullar dahilinde tahliyeye devam edileceği bildirildi.

Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki alanda kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemini sağladığı bölgedeki çalışmalar uluslararası medya kuruluşlarınca da takip ediliyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.