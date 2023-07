850 çocuk şölenle sünnet edildi

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geleneksel hale gelen sünnet şöleni çerçevesinde bu yıl 850 çocuk sünnet edildi.

Darıca Belediyesi'nin her yıl düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 850 çocuk sünnet oldu. Sünnet olan çocuklar için hediyeler dağıtılmasının yanı sıra çeşitli gösteriler düzenlendi ve oyuncaklar kurularak, minikler eğlendirildi. Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Bu yıl 850 yavrumuzun mutluluğunu yaşıyoruz"

Bu yıl 850 çocuğun sünnet edildiğini belirten Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 900 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik, bu yıl ise 850 yavrumuzun mutluluğunu yaşıyoruz. Sünnet hem örf ve adetlerimizin hem de inancımızın bir gereğidir. Hep beraber yaşatıyor ve geçmişten aldığımız bu geleneği gelecekte kuşaklara taşımak için canla başla çalışıyoruz. Öncelikle bu kıymetli etkinliğe katılan kıymetli yavrularımıza ve değerli ailelerimize teşekkür ederim. Sünnet şöleni ile erkekliğe ilk adım atan yavrularımızın bundan sonraki hayatta başarılar ve mutluluklar diliyorum. Sünnet cemiyetini gerçekleştirdiğimiz geleceğimizin teminatları olan çocuklarımıza geçmiş olsun diyor gözlerinden öpüyorum. Rabbim bizlere onların damatlığını göstermeyi de nasip etsin inşallah. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tür etkinlikler ile birlikte olmaya çalışacağız. Çünkü biz her zaman çocuklarımız ve bugünlerinde de yarınlarında da yanlarında olmayı istiyoruz geleneğimize sahip çıkmayı Darıca Belediyesi olarak üzerimize bir vazife olarak görüyoruz. Gönül belediyeciliği hedefiyle çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için projeler üretmeye devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz spor kompleksini gençlerimiz için inşa ettik. Hizmet bayrağını teslim aldığımız günden buyana sizlerin refahı, mutluluğu ve daha güzel bir Darıca için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın derdiyle dertlenen vatandaşımızın derdiyle hemhal olan vatandaşımızın yaşam kalitesini yukarıya çıkarmak için canla başla çalışmaya gayret eden güzel bir ekibiz" diye konuştu.

"Sünnetin sağlığa faydaları bilim ve tıp ışığında ortaya konulmuştur"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise "Bugün Darıca Belediyemizin düzenlediği sünnet şöleninde sünnet olan çocuklarımız ve değerli aileleri ile bu mutlu günü paylaşmak için bir aradayız. Her Müslüman erkek evladının sünnet olması hem dinimizim bir emri hem de inancımızın bir gereğidir. Sünnet olmanın sağlığa faydaları ve aynı zamanda birçok hastalığı önlediği bugünün bilimi ve tıp ışığında ortaya konulmuştur. Bu da dinimizin doğruluğu ve büyüklüğünün bir örneğidir. Burada sünnet olan çocuklarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vatana millete hayırlı, Allah'ını, peygamberini ve haram ile helal çizgisinden ayrılmayan, ahlaklı ve erdemli insanlar olsun inşallah. Kaderleri bahtları açık olsun inşallah" dedi.