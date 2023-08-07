74 yaşındaki adam çöp evde ölü bulundu

Cesedin çıktığı evde 8 kamyonet çöp çıktı

KİLİS - Kilis'te yalnız yaşayan 74 yaşındaki Fahri Y., çöp doldurduğu evde ölü bulundu. Cesedin bulunduğu evden belediye ekipleri, 8 kamyonet çöp çıkarttı.

Kilis Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde üzerinde bulunan tek katlı bahçeli bir evde yalnız yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki Fahri Y.'nin evine gelen yakınları kapıyı açamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi. Yan komşusunun damından eve giren ekipler, evde tek yaşayan Fahri Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çöplüğe dönüşen evde yaşamını yitiren Fahri. Y.'nin cansız bedeni, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evdeki çöpler temizlenmeye başlandı

Adamın cansız bedeninin evden çıkartılmasının ardından çöp dolu ev, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşık 8 kamyonet çöpün çıktığı evde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.