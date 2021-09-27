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Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında İzmit'te gerçekleştirilen engel atlama yarışmasına çeşitli illerden 150 binici katılırken yarışmacıların performansı nefes kesti.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında İzmit'te gerçekleştirilen engel atlama yarışmasına çeşitli illerden 150 binici katılırken yarışmacıların performansı nefes kesti.

Biniciliğin branşlarından biri olan Engel Atlama Yarışması İzmit'te gerçekleşti. Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Atlı Spor Tesislerinde yapılan yarışlara çeşitli illerden 150 binici atlarıyla katıldı. İlk gününde binicilerin heyecanlı atlayışlarına sahne olan beş kupa yarışması yapıldı. Başiskele Belediyesi Başkanlığı Kupası ile başlayan ilk gün yarışları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kupasıyla sona erdi.

İkinci gününde de heyecanlı dakikalara sahne olan yarışlar, Kocaeli Ticaret Odası Kupasıyla başladı. İkinci günde toplam beş yarış gerçekleştirilirken yarışmacıların performansı nefes kesti. - KOCAELİ

Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti

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Haber: Yarışmacıların engel atlama yarışlarındaki performansı nefes kesti - Haberler Spor
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