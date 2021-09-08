Yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
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Yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı

Yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan bir leylek zabıta görevlileri tarafından tedavisi sonrasında milli parklar görevlilerine teslim edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan bir leylek zabıta görevlileri tarafından tedavisi sonrasında milli parklar görevlilerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde gözünden yaralı halde bulunan leylek, Hüyük Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in talimatları doğrultusunda zabıta görevlilerince tedavi edilmek üzere bir veteriner kliniğine götürülen leyleğin yorgun ve aç olduğu belirlenirken gözünde ise enfeksiyon tespit edildi.

Gözündeki çapaklanmanın giderilmesi sonrasında sağlığına kavuşan leylek, zabıta görevlilerince balıkla beslendi, sonrasında Beyşehir Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
Yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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