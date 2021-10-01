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Yaralı dağ keçisine jandarma sahip çıktı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Yaralı dağ keçisine jandarma sahip çıktı

HAKKARİ'de, dağlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisini araziden alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, dağlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisini araziden alarak, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyünde jandarma ekipleri, dağlık alanda devriye görevi yaptı. Ekipler, görev sırasında, yaralı dağ keçisini fark etti. Sağ arka ve sol ön ayağında yara olan dağ keçisini araziden alan jandarma, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler, jandarmanın sahip çıktığı yaralı keçiyi alarak, tedavisi için merkeze götürdü. ?


Yaralı dağ keçisine jandarma sahip çıktı

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