Yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolculuğuna uğurlandı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki çocuk toprağa verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki çocuk toprağa verildi. Yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan iki çocuğun cenazesi Alpagut köyüne getirildi. Cenaze törenine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, çocuklarını kaybeden aileye başsağlığı diledi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit'in yanısıra, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek aile yakınları ve köy sakinleri katıldı. İki kardeş, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kaynak: AA