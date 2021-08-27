Yangın kahramanları ödüllendirildi
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Yangın kahramanları ödüllendirildi

Yangın kahramanları ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, yangın bölgelerinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü personeli ödüllendirildi.

Kilis'te, yangın bölgelerinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü personeli ödüllendirildi.

Antalya, Muğla, Osmaniye'de yangın söndürme çalışmalarını katılan 5 Kilis Belediyesi personeline plaket verilerek altında ödüllendirildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Osmaniye, Antalya Gündoğmuş, Muğla Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili olarak Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri. yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, "Personelimizin fedakarca yangın alanında çalışmasından dolayı kendilerine plaket vereceğim. 15-20 gün yangın bölgesinde fedakarca çalıştılar. İnşallah bir daha böyle orman yangınlarını yaşamayız" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan, İtfaiye personeline plaket takdim ederek, altınla ödüllendirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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