Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.

Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi KASTAMONU - Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi. Kaynak: İHA