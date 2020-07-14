Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi
Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.
14.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:50
Yamaçtan düşen bir vatandaş Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın'a sevk edildi
KASTAMONU - Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA