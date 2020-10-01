Yalova'da konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu
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Yalova'da konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu

01.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:07
Yalova'da konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu

Yalova'da konaklama tesislerinde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Yalova'da konaklama tesislerinde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Açıklamada, il genelinde herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vs.) müşterilerden HES kodu istenerek gerekli sorgulama sonrası tesise kabul edileceği belirtildi.

Konaklama izni verilenlerin bilgilerinin kolluk kuvvetleri tarafından Sağlık Bakanlığı verileriyle karşılaştırılacağı ve Kovid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacağına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan 'Misafir izolasyon odalarına' yerleştirilmelerine, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına, bu karar hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre

ile faaliyetten men edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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