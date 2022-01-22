Balıkesir ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor

YALOVA (AA) - Balıkesir ve Yalova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Balıkesir'de, kent merkezi Edremit, Kepsut, Savaştepe, Manyas, Bigadiç ve Dursunbey'de başlayan kar yağışı devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde araçların üstü, yol kenarları ve parklar kar altında kaldı.

Edremit'in Akçay ve Zeytinli Altınkum sahiline kar yağışı başladı, sahiller beyaza bürünürken, ilçe merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

Ayrıca, yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Edremit-Yenice, Edremit-Havran kara yolunda jandarma ve polis ekipleri araçların zincirsiz geçişlerine izin vermiyor. Savaştepe ilçesinden Balıkesir'e gitmek isteyen sürücülerin araçlarının da kar lastiği olup olmadığı kontrol ediliyor.

Karayolları ekipleri de Edremit, İzmir, ve Susurluk yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Manyas ilçesinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, ekiplerin çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sokak hayvanlarına mama vererek besliyor.

Yalova

Yalova'da da kent genelinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bursa yolu Süpürgelik mevkiinde, İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı tüm kent genelinde etkisini gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar boyu 20 santime kadar ulaşırken, karayolları ekipleri, Yalova-Bursa kara yolunda 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri de AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde köy yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Üç ekip farklı bölgelerde tuzlama, greyder, kepçe ve kar küreme aracıyla çalışmalara devam ediyor.

Paşakent Mahallesi'nde ise çocuklar kar topu oynayıp kayarak eğlendi.