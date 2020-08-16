YALOVA AFAD Simülasyon TIR'ında deprem anını yaşadılar
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YALOVA AFAD Simülasyon TIR'ında deprem anını yaşadılar

AFAD Simülasyon TIR'ında deprem anını yaşadılarAFET Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Simülasyon TIR'ı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümü öncesi kente geldi.

16.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:46

AFAD Simülasyon TIR'ında deprem anını yaşadılar

AFET Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Simülasyon TIR'ı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümü öncesi kente geldi. TIR'ı ziyaret edenler deprem anını yaşayarak, yetkililerden yapılması gerekenlere ilişkin bilgi aldı.

AFAD Deprem Simülasyon TIR'ı, Yalova'daki deprem anıtı yanına kurularak, kent sakinleri depremle ilgili bilgilendirildi. Anma etkinlikleri öncesinde Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da deprem anıtına gelerek yapılan çalışmaları ve anıttaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD Simülasyon TIR'ındaki deprem odasına giren Vali Erol ve Başkan Vekili Tutuk, ekiplerden bilgi aldı.

ANMA ETKİNLİĞİ BU GECE DÜZENLENECEK

Yalova Belediyesi'nin organize ettiği Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümü anma etkinlikleri, gece yarısında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yalova deprem anıtına sessiz yürüyüş ile başlayacak. Yarın saat 02.30'da ise deprem anıtında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile helva ikramı gerçekleştirilecek. Daha sonra depremin yaşandığı saat olan 03.02'de dualar edilerek program noktalanacak.

Görüntü dmkümü;

-TIR'ın içerisinden detaylar

-Vali ve vekilin incelemeleri

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,(DHA)

YALOVA AFAD Simülasyon TIR'ında deprem anını yaşadılar

Kaynak: DHA

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