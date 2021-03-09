Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi
Yalıhüyük Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, okul servis araçlarında denetleme yaptı.
Yalıhüyük Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, okul servis araçlarında denetleme yaptı.
Trafik ekipleri, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.
Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay