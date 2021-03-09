Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi

Yalıhüyük Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, okul servis araçlarında denetleme yaptı.