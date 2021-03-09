Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi

09.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:32
Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi

Yalıhüyük Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, okul servis araçlarında denetleme yaptı.

Yalıhüyük Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, okul servis araçlarında denetleme yaptı.

Trafik ekipleri, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.

Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Şevket Çoruh Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Ali Şansalan Mesut Bakkal Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalıhüyük'te okul servis araçları denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:34:54. #1.15#
title