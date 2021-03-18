Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç hayatı ve biyografisi! Yağmur Sarnıç kaç yaşında, nereli?
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Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç hayatı ve biyografisi! Yağmur Sarnıç kaç yaşında, nereli?

18.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:49
Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç hayatı ve biyografisi! Yağmur Sarnıç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yağmur Sarnıç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yağmur Sarnıç hakkında merak edilenler. Yağmur Sarnıç hayatı ve biyografisi. Yağmur Sarnıç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yağmur Sarnıç merak konusu oldu. İşte Yağmur Sarnıç hakkında merak edilen Yağmur Sarnıç kimdir, Yağmur Sarnıç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Yağmur Sarnıç 1993 yılında dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Emre Aşık ile Fransa'da evlenen Sarnıç'ın Emre Aşık ile evliliğinden 3 çocuğu olmuştur.

İç mimar olan Yağmur Sarnıç, 2017 yılında sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürmüştür. Baykuşun satıldığını öğrenince veterinerle tartışan Sarnıç, magazin sayfalarına konu olmuştur.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre ve Yağmur Aşık çifti, 2019 yılında evliliklerine bir şans daha vermiş ancak 7 yıldır evli olan çift, ihanet iddialarının ardından yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştur.

Tam da bu başvurudan sonra ikilinin olaylı boşanma davası başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

Daha sonra Yağmur Sarnıç'ın adı büyük skandallara karıştı. Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur ile Emre Aşık'ı öldürtme planı yaptığı, jandarmadan kaçtıkları, tehdit ve iş yeri basma davaları ile gündeme geldi.

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