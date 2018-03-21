Webos Open Source Edition, Açık Kaynak Kodlu Webos Sürümü

LG Açık Kaynak Kodlu WebOS Sürümünü Yayımladı



WebOS Open Source Edition, LG Açık Kaynak Kodlu WebOS Sürümünü Yayımladı. Bir dakika! İyi de WebOS zaten açık kaynak kodlu değil mi? İşte yeniden başlıyoruz.

LG, kodu indirilmek veya kopyalamak isteyen herkese ücretsiz olarak erişilebilen açık kaynaklı bir webOS sürümü yayınladı.

WebOS Açık Kaynak Sürümünün piyasaya sürülmesi, LG televizyonlarının, akıllı buzdolaplarının ve zaman zaman yayımlanan bir akıllı saatin ötesinde webOS'un daha fazla benimsenmesini sağlamak için bir katalizör görevi görecek şekilde tasarlanmıştır.

WebOS Open Source Edition



WebOS açık kaynak kodlu olarak bu ikinci yayımlanışı. Birincisi HP altında 2011 yılında yayımlanmış ancak başarısız olmuştu. LG'nin en büyük rakiplerinden Samsung akıllı saat, televizyon, Blu-ray, robot süpürgeler gibi çeşitli cihazlarında Tizen İşletim Sistemini kullanıyor.

LG, Palm tarafından geliştirilen bu işletim sistemini 2013 yılında HP'den satın aldığında oldukça umut vaat etmişti. LG Elektronik 2013 yılında özellikle akıllı TV'lerinde bu işletim sistemini benimserken; bu muazzam potansiyele oldukça güvenmişti.

Aslına bakarsanız LG TV üzerinde WebOS kullanan biri olarak oldukça memnunum ancak geliştirilmesi fikrine kesinlikle katılıyorum. Bu açık kaynak kodlu yeni sürüm bu beklentilerimi karşılayabilir.

TheVerge

https://www.teknotalk.com/webos-open-source-edition-62775/