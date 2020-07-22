Waymo ve Fiat Ram modeli otonom ticari araç geliştirecek Otonom araç üreticisi Waymo ile Fiat Chrysler otonom araçlar konusundaki işbirliğini, Ram modeli ticari araçları kapsayacak şekilde genişletti.

Otonom araç üreticisi Waymo ile Fiat Chrysler otonom araçlar konusundaki işbirliğini, Ram modeli ticari araçları kapsayacak şekilde genişletti.

TechCrunch'ın haberine göre, Fiat Chrysler, bundan sonra otonom hafif ticari araç geliştirirken mühnasıran Google'ın da sahibi olan Alphabet altında yer alan Waymo'nun teknolojisini kullanacak.

Şirketlerden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Waymo'nun otonom araç teknolojisi öncelikli olarak Ram ProMaster serisi araçlara entegre edilecek.Ayrıca, Ram vanların yanında, Waymo'nun Waymo Via isimli sürücüsüz ürün teslimatı yapan birimi Fiat Chrysler ile ortak geliştirilen araçları kullanacak.

Açıklamaya göre, anlaşmanın koşulları kapsamında Waymo Via'nın çok ötesine uzanabilecek. FCA'nın diğer nakliye şirketlerine bir lisans anlaşmasıyla kendi otonom vanları (Waymo teknolojisine sahip) tedarik etmesi de olanaklı olacak.

Kaynak: DHA