Wall Street Journal: Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar oldu

07.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:24

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandıkları belirtildi.