Volkan Demirel maçı ayakta takip etti Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi. - İSTANBUL Kaynak: İHA