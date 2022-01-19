Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 yenildi.

Başkent Moskova'daki Dinamo Voleybol Arena'da oynanan karşılaşmanın setleri 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13 şeklinde sonuçlandı.

Türk Hava Yolları grupta üçüncü kez mağlubiyet yaşarken, Dinamo Moskova ise üçüncü galibiyetini elde etti.