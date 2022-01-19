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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 yenildi.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 yenildi.

Başkent Moskova'daki Dinamo Voleybol Arena'da oynanan karşılaşmanın setleri 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13 şeklinde sonuçlandı.

Türk Hava Yolları grupta üçüncü kez mağlubiyet yaşarken, Dinamo Moskova ise üçüncü galibiyetini elde etti.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, voleybol, Moskova, Spor, Haber

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