Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 yenildi.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 yenildi.
Başkent Moskova'daki Dinamo Voleybol Arena'da oynanan karşılaşmanın setleri 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13 şeklinde sonuçlandı.
Türk Hava Yolları grupta üçüncü kez mağlubiyet yaşarken, Dinamo Moskova ise üçüncü galibiyetini elde etti.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri