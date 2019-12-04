Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya 3-0 mağlup oldu.
04.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:50
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya 3-0 mağlup oldu.
Başkent Bratislava'daki Mladost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-20, 25-23 ve 25-21'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI