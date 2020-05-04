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Virüsten hızlı yayılıyor

Virüsten hızlı yayılıyor
04.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:03

Sokağa çıkma yasağından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlar için sosyal medyada etkileşim zinciri başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlar için sosyal medyada etkileşim zinciri başlatıldı. 2-3 Mayıs tarihleri arasında 'baştacımızsın' etiketi ile başlatılan sosyal medya kampanyasında kullanıcılar en az iki büyüğünü arayarak onlarla sohbet etti.

Araştırma şirketi Areda Survey, sadece 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan 'Covid-19'a Bakış

Araştırması 65+' gerçekleştirdi ve ortaya çıkan veriler araştırma şirketini harekete geçirdi.

Çıkan veriler sonucunda Areda Survey, 65 yaş üstü büyüklerin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek ve onlara moral desteği vermek amacıyla sosyal farkındalık oluşturmayı hedeflediği bir sosyal medya etkileşim zinciri başlattı. Sosyal medya kullanıcıları 'baştacımız' ile yaşlılara destek oldu.

Sokağa çıkma yasağı yaşlılarımıza kötü hissettirdi

Areda Survey, pandemi döneminde sağlıklarını korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların bu süreçte neler hissettiğini merak etti ve 1- 3 Nisan 2020 tarihleri arasında bin 304 kişinin katılımı ile bir araştırma gerçekleştirdi. Verilere göre 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 16,1'i bu süreçte kendini işe yaramaz hissediyor, yüzde 15,1'i toplumun kendilerine karşı olumsuz baktığını düşünüyor ve yarısından fazlası (yüzde 55,3) kendini gençlere kıyasla daha savunmasız hissediyor. Aynı zamanda yüzde 45,8'i korona virüse karşı öncelikli risk grubunda bulunmasına rağmen bireysel olarak etkilenmediklerini fakat bu süreçte sevdiklerini kaybetmekten korktuklarını ifade etti.

Areda Survey, 'Baştacımızsın' demek için harekete geçti

2-3 Mayıs tarihleri arasında baştacımızsın başlık etiketi ile başlatılan sosyal medya kampanyasında kullanıcılar en az iki büyüğünü arayarak onlarla sohbet etti, hal hatır sordu ve meydan okudukları kişiyi etiketleyerek, "Haydi sen de ara!" dedi. Başlatılan sosyal medya kampanyasına özellikle gençler yoğun ilgi gösterirken birçok ünlü isim de kampanyaya destek verdi. Kampanyayı başlatan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, başlatılan sosyal medya zinciri ile ilgili yaptığı açıklamada, "10 yılı aşkın süredir araştırma sektöründeyim, yolun başında bir araştırmacıyım. Bu rapor kadar bizi duygulandıran, bir şeyler söyleyen ve bizi derinden etkileyen bir rapor olmamıştı. Uzun uzun düşündük üzerine. Bizim için bir rapor değil, adeta bir nasihat niteliğindeydi. Bu veriler; 65 yaş üzeri büyüklerimize bu süreçte moral desteği vermek ve sosyal farkındalık oluşturmak için bizi harekete geçirdi ve sosyal medya etkileşim zinciri (challenge) oluşturma fikrini, bir sorumluluk olarak aklımıza getirdi" dedi. Akın; bu challenge ile birlikte kıdemlilerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedeflediklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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